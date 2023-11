'มะเร็งเต้านม'ค้นหาเจอระยะ 0 เพิ่มโอกาสการรักษา

ศึกษาป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง ‘มะเร็งเต้านม’ ได้ในงาน มหกรรมHealth & Wealth Expo 2023 ตั้งแต่ 9 – 12 พ.ย. นี้ โดยผู้หญิงไทยที่พบมะเร็งเต้านม ส่วนมากอายุ 60 ปีขึ้นไป มากที่สุดจำนวน 19,776 คน รองลงมา คือ อายุ 50-59 ปี จำนวน 12,181 คน และอายุ 40-49 ปี จำนวน 5,177 คน คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คนต่อปี

สถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 17,000 รายต่อปี เสียชีวิตประมาณ 4,800 รายต่อปี ส่วนมะเร็งปากมดลูก มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 5,400 รายต่อปี เสียชีวิต 2,200 รายต่อปี ซึ่งสาเหตุที่มะเร็งปากมดลูกมีอัตราตายสูงมาก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มาหาหมอเมื่อมีอาการป่วยแล้ว ซึ่งเป็นระยะที่ 3 หรือ 4 ดังนั้น ปัญหาคือมาหาหมอช้า ทำให้อัตราตายสูง) มีมติเพิ่ม ‘บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม...

รศ.นพ.

นอกจากนี้ยังมีการรักษาเสริมด้วยการให้ยา เคมีบำบัด ยาภูมิคุ้มกันบำบัด ยาต้านฮอร์โมน ยาพุ่งเป้า และการรักษาด้วยการฉายแสง เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค ตัวรับฮอร์โมน อายุและชนิดของการผ่าตัด นอกจากนี้การเลือกการรักษายังต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี ผลข้างเคียงของการรักษา โรคประจำตัวของผู้ป่วย และความต้องการของผู้ป่วยร่วมด้วย

ผู้ที่สนใจ ป้องกัน-ค้นหา-ฟื้นฟู ครบทุกมิติเรื่อง ‘มะเร็งเต้านม’ สามารถเข้าร่วมงานสัมมนา BREAST CANCER CONTINUUM OF CARE กับ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภาแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และ พญ.พุทธิพร เนาวะเศษศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ วันที่ 11 พย.เวลา 15.30 – 16.00 น. ในงาน มหกรรมHealth & Wealth Expo 2023 ภายใต้แนวคิด The Journey of life จัดโดย เนชั่น กรุ๊ป ระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย. 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KTNEWSONLINE: รู้ได้อย่างไร....ว่าเป็น 'มะเร็งเต้านม' รู้ทันความเสี่ยง รักษาเร็ว'มะเร็งเต้านม' พบมากเป็นอันดับหนึ่งของ 'โรคมะเร็ง' ในผู้หญิง สถิติปัจจุบันพบ 30-40 คนต่อประชากร 100,000 คน ตรวจคัดกรองเต้านม รู้ความเสี่ยง เพื่อให้รักษาได้เร็วขึ้น

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

TNAMCOT: Tag: เดินทางกลับไทยแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาวันนี้ 2 เที่ยวบิน 504 คน ล่าสุดมีแรงงานไทยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับมากกว่า 8 พันคน ไม่ประสงค์กลับ 118 คน ขณะนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาแล้ว จำนวน 2,319 คน

แหล่ง: TNAMCOT | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'จำลอง-อนรรฆ-ทัตสึจิ' เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในปีการศึกษา2565 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 10 คน ประกอบด้วยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน เมื่อวันที่ 12 ต.ค.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: สภา ม.เกษตรฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ 'เอนก-กองเอก-เข็มทัศน์'สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 10 คน ประกอบด้วยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน เมื่อวันที่ 11 ต.ค.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: สภา ม.เกษตรฯ อนุมัติให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ 'ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Edwin Rosenberg'ในปีการศึกษา2565 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 10 คน ประกอบด้วยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 คน ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 7 ตุลาคม 'วันมะเร็งเต้านมโลก' ภัยร้ายในผู้หญิง รู้เร็ว รักษาได้7 ตุลาคม 'วันมะเร็งเต้านมโลก' ภัยร้ายที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง โดยตัวเลขของผู้หญิงที่ตรวจพบเป็น 'มะเร็งเต้านม' ทั่วโลกมีประมาณ 2.2 ล้านรายต่อปี และเสียชีวิตราว 680,000 คนต่อปี

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕