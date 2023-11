คนดัง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 คอนเทนต์ที่สุดแห่งปี

กลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ "TikTok Awards Thailand 2023" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม "Big on the Small Screen" เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญ และอิทธิพลของครีเอเตอร์

งานประกาศผลรางวัล TikTok Awards Thailand 2023 เปิดงานด้วยการเดินพรมแดงของทัพนักแสดง ศิลปิน และครีเอเตอร์ชื่อดังกว่าพันคน อาทิ ติ๊ก - เจษฎาภรณ์ ผลดี, แอน - สิเรียม ภักดีดํารงฤทธิ์, แมทธิว - ญาธิดา ดีน , กวาง - วรรณปิยะ ออมสินนพกุล, พิม - พิมประภา ตั้งประภาพร, กอล์ฟ - พิชญะ นิธิไพศาลกุล, เฌอปราง อารีย์กุล, แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, เน๋ง - ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, แจม - รชตะ หัมพานนท์, ฟรีน - สโรชา จันทร์กิมฮะ, เบ็คกี้ - รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, แม้ก – กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์, ณฐ -...

วงษ์พัดอำพร” จากช่อง Fern for Fun ครีเอเตอร์ไอเดียสร้างสรรค์, มอมแมม - ภาวิณี ศรีเกตุ ครีเอเตอร์สายเกมส์สตรีมเมอร์ รวมทั้ง “เบลล่า วิถีไทย” (ศิรัตติกาน คำพิมาน) ครีเอเตอร์สายอาหาร และ “เบสเบบี้” ครีเอเตอร์สายอาหาร ฯลฯ มาร่วมสร้างสีสันโดยมีบรรดาแฟนคลับมาร่วมกระทบไหล่ศิลปินและเหล่าครีเอเตอร์คนโปรดอย่างใกล้ชิด headtopics.com

และมาถึงไฮไลท์สำคัญของงานในค่ำคืนนี้กับการประกาศ “TikTok Awards Thailand 2023" ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ส่งกำลังใจ และส่งคะแนนโหวตผ่านทางแบนเนอร์กิจกรรมบนหน้าแอปพลิเคชัน TikTok ทั้งหมด 17 รางวัล ได้แก่BEST OF GAMING ได้แก่ Gnox1_taiyang BEST OF FASHION & BEAUTY ได้แก่ Prouddevakula (พราว - รัมภาสิริ เทวกุล ณ อยุธยา)People's ChoiceCELEBRITY OF THE YEAR ได้แก่ Jamesspmk (เจมส์ - ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์)LIVE STREAMER OF THE YEAR ได้แก่ Pupey1703 (ปูเป้ - ขวัญหทัย)RISING STAR OF THE YEAR...

'บิ๊กก้อง' ปลื้ม ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023ตำรวจสอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 'บิ๊กก้อง' เผยเป็นความภาคภูมิใจของหน่วย ที่พยายามเผยแพร่ผลงาน ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย เตือนภัยให้ประชาชนรู้เท่าทันทุกกลลวงมิจฉาชีพ

สอบสวนกลาง คว้ารางวัล TikTok Awards 2023ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) คว้ารางวัล TikTok Awards Thailand 2023 สาขา 'Social Impact Partner of the Year' : พาร์ทเนอร์ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปี

