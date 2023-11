เอ้ก ดิจิทัล จับมือ ลิสเตอรีน คว้ารางวัล Excellence in Omnichannel

เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และผู้ให้บริการที่ปรึกษาวางแผนการตลาดดิจิทัล รวมถึงสื่อโฆษณาค้าปลีก ร่วมมือกับ ลิสเตอรีน (LISTERINE) ส่งแคมเปญการตลาด SCREEN TO STORE คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาดระดับ Gold ในประเภท Excellence in Omnichannel จากเวทีระดับนานาชาติ Marketing Excellence Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร MARKETING-INTERACTIVE ประเทศสิงคโปร์ตอกย้ำความสำเร็จในการใช้ First Party Data และเทคโนโลยีขั้นสูง มาวางกลยุทธ์การใช้รีเทลมีเดียแบบ Personalization and...

นายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Insights-led Omnichannel Media บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจ Insights-led Omnichannel Media ให้บริการสื่อโฆษณาแบบ Omnichannel ครบวงจร (End-to-End) ครอบคลุมสื่อโฆษณาในห้าง (In-Store Media) สื่อโฆษณาออนไลน์ (Digital Media) และสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home) หรือ Shoppers’ Digital Screen

โดยเอ้ก ดิจิทัล ถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ดาต้า และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI, Machine Learning และดิจิทัลแพลตฟอร์ม มาขับเคลื่อนบริการสื่อโฆษณา พร้อมยึดแนวทางการวางกลยุทธ์การใช้สื่อเชิงลึกด้วย Intelligent O2O2O Media Solution เป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการ สำหรับความร่วมมือกับลิสเตอรีนในครั้งนี้ มีโจทย์สำคัญคือ ลิสเตอรีน ต้องการผลักดันให้ตลาดน้ำยาบ้วนปากในไทยเติบโตด้วยการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากมาก่อน... headtopics.com

เอ้ก ดิจิทัลเล็งเห็นว่า การเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่อยู่นอก Category จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ต้องวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาอย่างครบลูป ควบคู่กับการ Test & Learn ทดสอบและปรับการสื่อสารระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สามารถกระตุ้น และปิดการซื้อ ณ จุดขาย โดยเรียกแคมเปญการโฆษณานี้ว่า SCREEN TO STORE

โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินการด้วยการนำบิ๊กดาต้าของโลตัส ห้างค้าปลีกชั้นนำ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของเอ้ก ดิจิทัล และเป็นช่องทางจำหน่ายหลักที่สร้างยอดขายให้ลิสเตอรีน มาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยซื้อลิสเตอรีน ทั้งเรื่องรายการสินค้า ค่าใช้จ่ายต่อใบเสร็จ ความถี่ในการซื้อ ฯลฯ จากนั้นประมวลผลเป็นอินไซต์และปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายใหม่ (New Category) ได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม... headtopics.com

