Nasa visar bilder på uttorkad flod på Mars

Nasa har sammanställt en video där man visar lite bilder från när deras rover Perseverance har fotograferat en uttorkad flod på Mars. Videoklippet är sammanställt av lite över 900 bilder som Perseverance fotat i Jezero-kratern på Mars, ett område rovern har utforskat sedan den landade på den röda planeten för snart tre år sedan.

Nasa skriver vidare om klippet: "After 1,000 Martian days of exploration, NASA’s Perseverance rover is studying rocks that show several eras in the history of a river delta billions of years old. Scientists are investigating this region of Mars, known as Jezero Crater, to see if they can find evidence of ancient life recorded in the rocks. Perseverance project scientist Ken Farley provides a guided tour of a richly detailed panorama of the rover’s location in November 2023, taken by the Mastcam-Z instrument." Här nedan hittas en bild på hur forskare tror Mars kan ha sett ut med vatten för cirka 4,3 miljarder år sedan. I videoklippet nedan kan ni kolla in lite mer om hur man kommit fram till de





