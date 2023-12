Nasa testar ny raketmotor för framtida rymdfarkoster

Nasa har ännu en gång testat en raketmotor som genererar lyftkraft med explosioner. Det handlar om en experimentell raketmotor som Nasa kallar för "Rotating Detonation Rocket Engine" (RDRE). Tanken bakom motorn är bland annat att den ska bli lättare och använda sig av mindre bränsle än vad dagens raketmotorer vanligtvis gör. Det här gör att motorn till exempel skulle kunna användas till framtida farkoster som ska ta sig mellan månen och Mars.

Thomas Teasley som leder arbetet med RDRE på Nasas Marshall Space Flight Center i Alabama säger om motorn: – The RDRE enables a huge leap in design efficiency. It demonstrates we are closer to making lightweight propulsion systems that will allow us to send more mass and payload further into deep space, a critical component to NASA’s Moon to Mars vision. Den version av RDRE som Nasa nu har testat hade en lyftkraft på cirka 2600 kg. Testet genomfördes primärt för att Nasa ska få en bättre förståelse för hur tekniken ska kunna skalas upp för att användas till raketmotorer av lite större sla





