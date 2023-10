Föreningen har slussat pengar till Paludans kaos

Högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar kastade ut Sverige i en omfattande debatt om yttrandefrihetens gränser. Flera hundra poliser skadades i upploppen, samtidigt som Paludan hyllades av högerpopulister.

Föreningen har därför kunnat ha ett ekonomiskt samarbete med den Blågula insamlingsstiftelsen som samlar flera kända högerpopulistiska namn i styrelsen. Erik Almqvist, tidigare SD-topp känd från järnrörsskandalen, säger att stiftelsen skulle samla in medel för att stötta ”Sverigevänliga initiativ”. – För eventet? Som jag minns det var det 50/50 men då pratar vi överskott. Jag är inte ens säker på att vi gjorde så mycket överskott, för det fanns också kostnader för att arrangera det också. – Jag vågar inte svara på det heller.

– Det är osympatiskt att bränna någons heliga skrifter, men jag kan se behovet av den typen av provokationer, säger Erik Almqvist, tidigare SD-topp och idag chefredaktör för den högerpopulistiska sajten Exakt24. headtopics.com

Organisationerna grundades med ett års mellanrum, 2020 och 2021, och hade kort efter stiftelsens grundande en gemensam insamlingsgala.

