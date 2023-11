وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع «السرطان»

وكانت الفنانة جواهر قد سافرت فى رحلة علاج إلى لندن منذ عدة أشهر، وعادت أخيراً إلى مستشفى جابر بالكويت، إلا أن حالتها ساءت كثيراً إلى أن أُعلن عن وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان. ولدت جواهر في الكويت عام 1977، وبدأت مشوارها الفني عام 1990 من خلال مسرحية الأطفال «الخفاش» وبعدها ظهرت في فيديو كليب للمغني خالد بن حسين، وكانت بداية الألفية الانطلاقة الحقيقية لجواهر الكويتية إذ تعرف الجمهور على موهبتها من خلال دورها في مسلسل «يوم آخر» إلا أنها غابت عن التمثيل ست سنوات إلى حين إكمال دراستها لتعود بقوة في عام 1997 من خلال أربعة مسلسلات في العام نفسه.

واعتزلت مرتين في حياتها؛ الأولى كانت بعد 1997 ولم تخض في الأسباب والتفاصيل عن سبب توقفها عن التمثيل بعد تأديتها ثلاثة أعمال في العام نفسه، لتعود بقوة في 2003، لكن لم تمضِ سنتان حتى اعتزلت مرة أخرى في 2005، بسبب تعرضها لضغوطات لم تكشف عنها، وقالت حينها إنها تسعى لأن تُفرّغ من وقتها لعائلتها.

وفي فبراير 2020 أعلنت جواهر إصابتها بمرض سرطان المعدة، وابتعدت عن التمثيل لفترة لتلقي العلاج، ولاقت محبة وتعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين وزملائها في العمل الذين دعوا لها بالشفاء العاجل، ونشرت أخيراً مقطع فيديو عبر «سناب شات» تقول فيه إنها خضعت لخمس عمليات جراحية لإيقاف النزيف في معدتها؛ إذ إن سرطان المعدة انتقل إلى الكبد.

ومن أبرز أعمال جواهر في الدراما التليفزيونية «الليالي الحارقة» 1997، «عندما يحترق الثلج» 1998، «بيت تسونا سمرة» 1998، «اثنان في سلسلة الطريق» 1999، «البشر والبشر» 2002، «مشاعر غريبة» 2005، «ليلة العيد» 2010، «الشحرورة» 2011، «خط الحب المستحيل» 2012، «امرأة تبحث عن الاستغفار» 2013، «جار القمر» 2013، وغيرها من الأعمال.

