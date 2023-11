الولادة في غزة.. شهادات وفاة تطبع قبل شهادات الميلاد

تقول سويركي :"المستشفيات تشهد الكثير من حالات الولادة وحالات متابعة الحمل للسيدات في شهورها الأخيرة، بعضهن ونتيجة الخوف ظهرت عليهن أعراض ألم ولكن لم يستطعن الدخول لمرحلة المخاض، وحالات توقف المخاض لأيام عدة نتيجة سماع صوت القصف عند التوجه للمستشفى".

وتروي سويركي أن بعض السيدات استعن بسيدات لديهن تجارب ولادة، لمساعدتهن في الولادة في المنزل خوفا من التوجه إلى المستشفيات. الرعب لدى سيدات غزة اللواتي أنجبن وصل لمرحلة الخوف من صوت أطفالهن ليلا، والتفكير كيف يمكن الهروب به في حال قصف المخيم أو المنزل، الحرب خلقت حالة من القلق والتوتر على الجميع ولكن النساء كان الأمر مضاعف، على حد تعبيرها.بحسب الأمم المتحدة فهناك 50 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن خطر فقدان رعاية ما قبل الولادة والولادة دون كهرباء أو إمدادات طبية.

ومن جانب آخر ومع تفاقم العدوان، اضطرت النساء في غزة إلى تأخير الدورة الشهرية بتناول حبوب خاصة لمنع الحمل، ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن اضطرارهن لهذه الوسائل غير الصحية أمر مفزع ويشكل خطراً عليهن، بالإضافة إلى أن النظافة الشخصية والمرافق المتعلقة بالدورة الشهرية هي ضرورات جوهرية لصحة وكرامة النساء.

ومع انقطاع الوقود يزداد الخطر والمخاوف من تعطيل خدمات الطوارئ في المستشفيات، وذلك يعرض حياة الأطفال في الحاضنات وحياة النساء اللاتي يعانين من مضاعفات الحمل للخطر.وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء الحوامل في غزة يخضعن لعمليات قيصرية قسرية دون تخدير.

"اضطررت إلى إجراء ولادة مبكرة من رحم أم تحتضر"، بهذه العبارة وصف الطبيب ناصر بلبل في مستشفى الشفاء في غزة متحدثا عن الحقائق المفجعة للنساء الحوامل والأطفال الأيتام الذين يعيشون في خوف ورعب وسط القصف المكثف.

المملكة العربية السعودية

