هل يمكن تغيير صورة الإقامة؟.. توضيح مهم من الجوازات

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.وأضافت:"في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه.وقال المواطن : كان عندي سائق خاص وهرب قبل سنة وسويت بلاغ هروب وتم إسقاطه من كفالتي. والآن يرغب العودة للعمل عندي مرة ثانية. هل هذا ممكن. وكيف الطريقة لو سمحتم.

وردا على ذلك، قالت الجوازات :"لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".في وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.

وعليكم السلام، في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر. شكرًا لكتفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال بشأن إمكانية تغيير صورة الإقامة.وأضافت:"في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن إنهاء كفالة سائق بعد هروبه. headtopics.com

وردا على ذلك، قالت الجوازات :"لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة".في وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة على التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو مرافقيهم قبل مغادرة المملكة.وأوضحت أنه يشترط ألاّ تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.

وعليكم السلام، في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر. شكرًا لك

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

بعد سقوط كفالته هل يمكن عودة سائق للعمل؟.. توضيح من 'الجوازات'صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

توضيح مهم من 'سكني' حول سبب عدم وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدينصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

الجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج اقرأ أكثر ⮕

'الجوازات' تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر'الجوازات' تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر اقرأ أكثر ⮕

توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتوضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن أعاد حساب المواطن التذكير أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم يستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة اقرأ أكثر ⮕

هل يمكن لـ'انتفاضات الزومبي' مساعدتنا على التنبؤ بكيفية انتشار الأوبئة المستقبلية؟!يقوم علماء في فنلندا بصياغة 'سيناريو خيالي للغاية' للمساعدة في فهم كيفية انتشار مسببات الأمراض. اقرأ أكثر ⮕