المكسيك.. ارتفاع قتلى الإعصار 'أوتيس' إلى 43 شخصًا

وكانت الحكومة المكسيكية قد سجلت 39 وفاة و10 مفقودين حتى السبت، جراء الإعصار وهو عاصفة من الفئة الخامسة ضربت مدينة أكابولكو المطلة علىوأضافت أنه تمت إعادة الكهرباء إلى 58%من مدينة أكابولكو وأن المسؤولين يعكفون على تقييم الأضرار في مدينتي أكوابولكا وكويوكا دي بينيتيز القريبة.وشكا سكان المناطق التي لا تزال تغمرها مياه الفيضانات من نقص المساعدات الحكومية، ولا يزال كثير من الناس يبحثون عن أفراد أسرهم بعد أن فقدوا الاتصال معهم عندما ضربت العاصفة يوم الأربعاء.

وغمر الإعصار أوتيس المدينة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 266 كيلومترا في الساعة ليلحق أضرارا بالغة بمنازل ومتاجر وفنادق، كما تسبب في قطع الاتصالات.

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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'أوتيس' في المكسيك إلى 39 شخصا (فيديو)أعلنت حكومة المكسيك اليوم الأحد على مصرع 39 شخصا على الأقل جراء إعصار 'أوتيس' الذي اجتاح البلاد. اقرأ أكثر ⮕

المكسيك: إعصار أوتيس يخلف خسائر بـ 15 مليار دولار و 39 قتيلاارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 39 قتيلا أمس بعد أيام من ضربه ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ. وقالت وزيرة الأمن، روزا إيسيلا رودريجيز في رسالة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: 'هناك في الوقت الحالي 39 قتيلا، 29 رجلا و10 نساء، بحسب تقديرات مكتب المدعي العام'. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاصأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 8005 أشخاصأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8005 قتلى بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى أكثر من 7700 منذ الـ7 من أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 7700 قتيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕