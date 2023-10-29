مراسلون بلا حدود: استهداف صحفيين بجنوب لبنان تم من جهة إسرائيل ولم يكن عرضيا

في جنوب لبنان بقذيفتين في 13 تشرين الأول/ أكتوبر وأدى لمقتل مصور وإصابة آخريين؛"لم يكن عرضيا"، وأكدت أن مصدره"الحدود

وقالت المنظمة إنه"وفقا للتحليل البالستي الذي أجرته مراسلون بلا حدود، فإن المنطقة التي انطلقت منها القذيفتان تقع إلى الشرق من المكان حيث تمّ استهداف مجموعة الصحفيين ومركباتهم، حيث تقع الحدود مع إسرائيل"، لكنها لم تحمّل المسؤولية مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة:"أدت الضربة الأولى إلى مقتل مصور رويترز عصام عبد الله وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي بجروح خطيرة، في حين فجرت الثانية سيارة قناة الجزيرة على مقربة شديدة، ما أدى إلى إصابة عدد من زملائهما". وأصيب نتيجة انفجار القذيفة الثانية مصورا الجزيرة كارمين جوخدار وإيلي براخيا، ومصور وكالة فرانس برس ديلان كولينز. headtopics.com

وأضافت"وقوع ضربتين في نفس المكان في مثل هذه الفترة القصيرة (أكثر بقليل من 30 ثانية)، قادمتين من نفس الاتجاه، يشير بوضوح إلى استهداف دقيق"، مردفة أنه"من غير المحتمل وقوع خلط بين الصحفيين ومقاتلين". واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الضربتين، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري عمليات تثبت، معربا عن "أسفه" لما حصل.

وكانت المنظمة قد أدانت في وقت تحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين في غزة.

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