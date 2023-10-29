ميلان يفرط في الفوز ويتعادل مع نابولي

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت بملعب (دييغو مارادونا) بتقدم ميلان بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31 على الترتيب.وانتفض نابولي خلال الشوط الثاني، الذي نجح خلاله في إدراك التعادل، بعدما أحرز هدفين سجلهما ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز وانتزاع النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. وبقي ميلان، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام يوفنتوس في المرحلة الماضية، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف جاره اللدود إنتر، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، أصبح في رصيد نابولي، الذي توج باللقب في الموسم الماضي، 18 نقطة في المركز الرابع، ليواصل بذلك نزيف النقاط الذي يعاني منه منذ انطلاق الموسم الحالي، ويبتعد خطوة جديدة عن دائرة المنافسة على الصدارة.تقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق ...قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن ما يتحول إلى موسم بائس لمانشستر يونايتد، إن الهزيمة الثقيلة 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي في أولد ... headtopics.com

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