لجنة حقوق الطفل الأممية تدين تصاعد الانتهاكات الجسيمة في غزة

ودعت إلى وضع حد للأضرار المدمرة التي تلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بوقف لإطلاق النار، وحماية جميع الأطفال وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، لبدء المسار الطويل للتعافي والتغلب على عواقب الانتهاكات الجسيمة.

RTARABIC: لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: لا منتصر في حرب يقتل فيها آلاف الأطفالشددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن 'لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال'، فيما أدانت 'انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة' في قطاع غزة.

ALEQTISADIAH: لجنة حقوقية أممية: 'لا منتصرين' في حرب يقتل فيها آلاف الأطفالشددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن 'لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال' فيما دانت 'انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة' في قطاع غزة. وأعربت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل عن 'غضبها حيال المعاناة الشديدة للأطفال' في النزاع بين إسرائيل وحماس.

ALYAUM: بسبب جرائم غزة.. استقالة مدير مفوضية حقوق الإنساناستقالة مدير مفوضية حقوق الإنسان احتجاجا على الإبادة الجماعية في غزة

OKAZ_ONLINE: موظف أممي يستقيل احتجاجاً على جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزةأعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك كريغ مخيبر اليوم (الثلاثاء) استقالته من منصبه؛ احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحمل المنظمة مسؤولياتها.

SKYNEWSARABIA: عبر معبر رفح.. مصر تستعد لاستقبال عدد من مصابي غزةتستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، الأربعاء، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.

RTARABIC: الخارجية الإسبانية تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئينقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، إن إسبانيا تدين الغارات على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

