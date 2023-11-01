ظهرت فجأة أمام سيارة بطريق عام.. فتاة كادت أن تتسبب في حادث مميت (فيديو)

ويظهر الفيديو شخصا يقود سيارته بسرعة، وتفاجأ بفتاة تقطع الطريق وهي مرتبكة، وكادت تتسب في حادث وتعرض حياتها للخطر. وقد أثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشطاء :"المفترض تلتزم بطريق المشاة أو تنتبه عند عبورها للطريق السريع وتتأكد أن المسافة كافية للعبور .. مو تعبر وتبي العالم تمسك بريك لأجلها".وفي وقت سابق قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لمضايقته فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول.وبحسب مقطع الفيديو الذي انتشر على منصىة"إكس"، فقد ظهرت الفتاة وهي تقطع الطريق أمام قائد مركبة، أثناء سيره على أحد الطرق السريعة.
ويظهر الفيديو شخصا يقود سيارته بسرعة، وتفاجأ بفتاة تقطع الطريق وهي مرتبكة، وكادت تتسب في حادث وتعرض حياتها للخطر. وقد أثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشطاء :"المفترض تلتزم بطريق المشاة أو تنتبه عند عبورها للطريق السريع وتتأكد أن المسافة كافية للعبور .. مو تعبر وتبي العالم تمسك بريك لأجلها".وفي وقت سابق قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن لمضايقته فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول.
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