قادة دول الاتحاد الأوروبي يخوضون مناقشات صعبة حول دعم أوكرانيا

قالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا:"يجب أن نظهر تحملنا في دعم أوكرانيا.. أوفينا بالوعود التي قطعناها من قبل". غير أن قرارات، بعيدة المدى، حول الدعم العسكري والاقتصادي طويل المدى، غير متوقعة، نظرا لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وسلوفاكيا، مترددة حتى الآن في إعطاء التزامات تمويل جديدة لكييف.
ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في ديسمبر/كانون الأول بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالا إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة.
بعد شهور من التوتر والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط/ فبراير 2022، ما أسماه"عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكان الكرملين قد سبق ونفى مراراً التقارير الغربية حول نية بوتين في غزو أوكرانيا. وقد بدأ الغزو واسع النطاق بضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ودخلت القوات البرية من الشمال من بيلاروسيا حليفة موسكو، ومن الشرق والجنوب.مع بداية الهجمات الروسية بدأت موجة نزوح الأوكرانيين من مناطق القتال. ونزح نحو 5. headtopics.com
هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.