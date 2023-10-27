مدرب ميسي السابق: رونالدو مازال أفضل لاعب في العالم

قال كريستوف جالتييه المدير الفني للدحيل القطري إن النجم البرتغالي بفريق النصر كريستيانو رونالدو مازال أفضل لاعب بالعالم.

وأشار جالتييه في تصريحات صحفية له إلى أن ما يقوم به رونالدو وهو في عامه الـ 38 أمراً استثنائياً، مضيفاً:"عندما تواجه رونالدو فلا يوجد الكثير تستطيع القيام به لقد سجل هدفين جميلين، لقد فقدت القدرة على التعبير عن وصفه".

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