غزة.. استشهاد طفل فلسطيني يمحو اسم عائلته من السجلات

أدى استشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات إلى محو اسم عائلته، إذ كان آخر من تبقى منها بعد استشهاد جميع أفراد العائلة في غارات سابقة للاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الطفل موسي عبد الله موسي زعرب استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقًا خلال العدوان الغاشم، لتمسح بذلك عائلة الشهيد عبد الله موسى زعرب من السجل المدني الفلسطيني.واستشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

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