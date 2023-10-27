طالبوا بوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين

تسبب التصعيد الذي لا مثيل له للصراع بين إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الأخرىخسائر فادحة للمدنيين. فمستوى الإصابات لم يسبق له مثيل. لقد دمرت حياة عدد لا حصر له من الأشخاص وتمزقت وانقلبت رأسًا على عقب.

ومع كل يوم يمر، تُزهق المزيد من الأرواح وتزداد الكارثة الإنسانية في غزة سوءًا. وقعوا على عريضتنا للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لوضع حد لإراقة دماء المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.يستمر عدد القتلى المدنيين في غزة في الارتفاع بمعدل صادم وسط القصف الإسرائيلي المتواصل، ردًا على الهجمات المروّعة في إسرائيل من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة والتي أسفرت عن مقتل 1,400 شخص واختطاف مدنيين.

وما زال ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية تمّ احتجازهم من جانب حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة معرضين للخطر، كما أن إطلاق الصواريخ العشوائي المستمر على إسرائيل يعرض المدنيين للخطر. وقد منع الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة دخول الحاجيات والبضائع، بما في ذلك المياه والطعام والوقود، تاركًا أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. إنَّ الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض منذ 16 عامًا على قطاع غزة المحتل ستزداد سوءًا إذا لم تتوقف الأعمال القتالية على الفور. headtopics.com

ولا تزال الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، التي ترتكبها جميع أطراف النزاع مستمرة بلا هوادة.من شأن وقف فوري لإطلاق النار أن يضع حدًا للهجمات غير القانونية التي تشنها جميع الأطراف، ويوقف حصيلة القتلى المتصاعدة في غزة، ويمكّن وكالات الإغاثة من إدخال المساعدات المنقذة للحياة والمياه والإمدادات الطبية إلى القطاع لمعالجة المستويات الصادمة من المعاناة الإنسانية.

ومن شأن وقف إطلاق النار أيضًا أن يوفر فرصًا للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ولإجراء تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف من أجل وضع حد للإفلات من العقاب الذي طال أمده، والذي سيستمر في توليد المزيد من الفظائع. إن معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، من خلال تفكيك نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين، أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. headtopics.com

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