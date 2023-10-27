إيران: موجة جديدة من الهجمات الوحشية ضد المتظاهرين والمصلين البلوشيين

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: نداء عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين غير المسبوقة

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: نداء عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين غير المسبوقة

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البنتاغون: 16 هجوما استهدفت قواتنا في سوريا والعراق منذ مطلع الشهرأعلن البنتاغون الخميس أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما 'ميليشيات مدعومة من إيران' بالوقوف خلف الهجمات. اقرأ أكثر ⮕

ضربات أمريكية على منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريانفذت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون يعلن ضرب منشأتين للحرس الثوري الإيراني بسورياوزير الدفاع الأمريكي قال إن الضربات 'رد على هجمات مستمرة ضد الأمريكيين في العراق وسوريا، من قبل الميليشيات المدعومة من إيران'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: قواتنا بالعراق وسوريا تعرضت لـ16 هجوما في أسبوعمتحدث وزارة الدفاع الأمريكية قال إن الهجمات من جماعات موالية لإيران - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

كريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةكريم بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الحزم انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بتقدم اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: 70 % من القتلى في غزة نساء وأطفالقال رئيس بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن 70 في المائة من قتلى الهجمات والقصف الذي تنفذه إسرائيل على غزة من النساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕