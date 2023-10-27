شروط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وقال هدف عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس: إنه يجب أن يكون الباحث عن عمل قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عنه، كما تضمنت التزامات البرنامج الحضور للصندوق للحصول على خدمات التوظيف.وبرنامج إعانة البحث عن عمل يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل عبر تقديم إعانة مالية متناقصة تبدأ بمبلغ 2000 ريال وتستمر لمدة (15) شهرًا، ويشمل البرنامج مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المستفيدين في الحصول على عمل.

يستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لمدة تزيد على سنتين.

اقرأ أكثر:

almowatennet »

19 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية19 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف اقرأ أكثر ⮕

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةبنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات قلل النجم الفرنسي كريم بنزيما، من تأثير تعادل فريقه الاتحاد ضد الحزم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مؤكدًا اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس اقرأ أكثر ⮕

لا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلا أهداف بين ضمك والأخدود في الشوط الأول حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ضمك والأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن. اقرأ أكثر ⮕

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بين 4 و5% في 2024 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتوقعات بنمو الاقتصاد السعودي بين 4 و5% في 2024 توقع وزير الاقتصاد، فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع 'العربية Business'، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕