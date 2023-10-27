في دوري روشن .. صراع الانفراد بالصدارة والوصافة شعار لقاء الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الأهلي مساء اليوم، وذلك من أجل الفوز وتحقيق النقاط الـ3 واستمرار صدارته في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.الهلال قبل اللقاء يملك 26 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي حال فوزه سيصل للنقطة رقم 29 ليبتعد بفارق 5 نقاط عن نادي التعاون الوصيف.وسيكون فريح الجلعود حكمًا رابعًا في مباراة الهلال والأهلي التي ستُقام على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وسيكون الأرجنتيني ماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

وقال أبو نخاع: “لمصلحة الدوري ولقوة التنافس، أتمنى خسارة الهلال، الهلال لو فقد صدارة الدوري سيعود لها مرة أخرى، ولكن لجمال المنافسة يجب أن يكون الهلال قريبًا من منافسيه”.

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