حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

على أهداف تابعة لمسلحين متورطين في قصف مواقع قوات الحكومة السورية، وتم قصف مخابئ تحت الأرض في محافظتي اللاذقية وإدلب".

وأضاف كوليت، أنه خلال اليوم الماضي"تم تسجيل حالة انتهاك من قبل التحالف لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلة غير منسقة مع الجانب الروسي لطائرة مسيرة". نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. headtopics.com

تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم عسكر بنابلس ترافقها جرافات

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة. headtopics.com

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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريااستهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لأعنف غارات على غزة منذ بداية الحربنشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مقطعا مصورا يظهر مقاتلاته تشن غارات جوية على قطاع غزة، قيل إنها تستهدف أهدافا تابعة لحركة 'حماس' تحت الأرض. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإحباط مقاتلاته هجوما جويا في منطقة البحر الأحمرنشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أفاد بأنه يوثق عملية إحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس (فيديو)أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو التابع لحركة 'حماس' بتدمير مقر له في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن 'تصفية' عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو في 'حماس'وفق بيان للجيش على منصة 'إكس'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تدّعي تدمير 150 هدفاً تحت الأرض بعد إعلانها توسيع نشاطها البري بغزةأعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون، تنفيذ توغل بري في قطاع غزة، ليلة الجمعة/السبت، وتدمير عشرات الأهداف تحت الأرض، وتصفية قيادات بارزة في كتائب القسام. اقرأ أكثر ⮕