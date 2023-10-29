بـ 4 مليارات ريال.. توقيع 8 مذكرات تفاهم في ملتقى الصحة العالمي

، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف, ووزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات المحلية والدولية.

وفي مجال التقنية الحيوية الطبية وقعت وزارة الاستثمار ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم؛ بهدف بحث سبل الاستثمار والتعاون لنقل التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا والخبرة في مجالات صناعة الأدوية والعلاجات الحيوية.وشملت مذكرات التفاهم 7 شركات عالمية ومحلية بارزة بحجم استثمار يفوق 4 مليارات ريال سعودي؛ تستهدف السوق السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع خطط مستقبلية للتصدير.

وتضم المذكرات التباحث عن فرص محتملة لتوطين سلسلة التوريد للأجهزة الطبية المتطورة الحديثة بما في ذلك أجهزة الاستشعار، والدعامات، والخيوط الجراحية، والأطراف الصناعية، وأجهزة تقويم العظام، وحلول العناية بالجروح، بالإضافة إلى مجالات التعاون في تطوير الصحة الرقمية، ونقل تقنيات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية. headtopics.com

ويمثِّل الملتقى الأبرز في مجال الرعاية الصحية، ويتضمَّن العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، ويتضمَّن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي متسارع في هذا القطاع الواعد.

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