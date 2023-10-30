حرب غزة: ماهي السيناريوهات المتوقعة لعملية برية إسرائيلية؟

قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ في توسيع عملياته في غزة، وأنها تمضي تدريجياً وفقاً للخطة، رافضا تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، فيما أشار شهود، الى إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون بمدينة غزة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح الإثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر فإن الجيش الإسرائيلي، أعلن توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد/ الاثنين. ومع إعلان إسرائيل، عما أسمته بالمرحلة الثانية، من عملياتها ضد حركة حماس في قطاع غزة، مايزال الغموض يحيط بالخطوة القادمة للقوات الإسرائيلية، في وقت نشرت فيه إسرائيل، صورا لدبابات على الساحل الغربي للقطاع، بعد مرور 48 ساعة من إصدار أوامر بالتوسع في عمليات التوغل البري هناك.

من جانبه نفى المكتب الإعلامي لحركة حماس، الإثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية في غزة. وأضاف أن "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك". وأضاف البيان أنه "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه". headtopics.com

وفي ظل الغموض الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، على طبيعة تحركاته البرية في غزة، لا يبدو أن أحدا بامكانه التكهن، بالسيناريو الذي سيكون عليه الهجوم البري، في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، عن مسؤولين اميركيين قولهم إن إسرائيل أوقفت خطط اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، وانها استعاضت عنه ب"توغلات محدودة"، الامر الذي يتماشى مع اقتراح، تقدم به وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن لإسرائيل.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.ukأكثر من 8300 قتيل في غزة منذ بداية الحرب، والدبابات الإسرائيلية تتراجع عن طريق "صلاح الدين" الذي يربط شمال القطاع بجنوبه headtopics.com

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