'الوطنية للإسكان' تتيح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 %

وتقدم الوطنية للإسكان العديد من التسهيلات في سبيل تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول، كما تعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل، والتي تهدف إلى خلق بيئة سكنية مستدامة تلبي تطلعات واحتياجات المهتمين في التملك، مراعية في ذلك توفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية بالشراكة مع الجهات التمويلية.

ويعد هامش الربح التمويلي الذي تطبقه الوطنية للإسكان في جميع مشاريعها السكنية غير مسبوق في السوق العقاري وأقل من التمويل الشخصي لدى بعض البنوك، مما يجعل الوقت الأنسب للتملك والاستقرار في مشاريع سكنية تسعى لبناء نظام حياة متكامل.

وتتميز مشاريع الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع إستراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تطوير ضواحٍ نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدرجات، وتبنيها أفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية. headtopics.com

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