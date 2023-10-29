تخوف أهلاوي من مصير الجارين

أزعجت الخسارة التي تلقاها الأهلي أمام الهلال الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبثت الرعب في الأوساط الأهلاوية المتخوفة من أن يمر فريقهم بذات المصير الذي يمر به حاليا جاره الاتحاد والقطب الثالث في المنطقة الغربية الوحدة، اللذان عانيا من عدم الانتصار في آخر 4 مباريات متتالية بالدوري، ويأتي التخوف الأهلاوي من ذات المصير، وأن يكون تأثير تلك الخسارة سلبيا على أداء قلعة الكؤوس ونتائجه خلال الجولات المقبلة، إلا أن تخوف الأهلاويين صاحبه تفاؤل بقدرة الفريق على تجاوز تلك...

حضرت جماهير الهلال بكثافة خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الزعيم والأهلي، ودفعت الأزرق إلى الابتعاد بقمة الدوري موسعا الفارق بينه...النجمة الفيصلي يطمح الهلال إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بنجاح، حينما يستقبل على إستاد الملك فهد الدولي...حافظ النصر على عاداته حين يواجه الفيحاء في الرياض، بعدما كسبه 1/3 على إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي...

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