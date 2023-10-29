الانتقام الإسرائيلي قد يغير الموقف العربي جذريا

«فيتو» أمريكي. «فيتو» روسي... ويرتفع عدّاد الضحايا في غزّة مئات بعد مئات من الأطفال والنساء. يخرج كل شيء عن الخدمة، الاتصالات والإنترنت بعد الماء والكهرباء والدواء والوقود. مجلس الأمن الدولي بلا أي فاعلية، الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتها غير ملزمة. ولماذا هذا «الفيتو» وذاك: الأمريكي يقترح، مراوغًا، وقف إطلاق نار على فترات قصيرة متقطّعة. والروسي يطلب، مناورًا، وقف إطلاق نار أوسع.

لا «هدنة إنسانية» إذًا، بل انتظار للهجوم البرّي. هكذا قرّرت دول الغرب، لأن الثنائي الإسرائيلي- الأمريكي استبعد «الهدنة»، وبالتالي أقصى «الإنسانية». لذا راح الأوروبيون يلعبون بالكلام، إذ يريدون «إيصال المساعدات» إرضاءً لبعض مجتمعاتهم لكنهم لا يوافقون على وقف لإطلاق النار انسجامًا مع سياسات اصطفّوا وراءها، فبين المصالح والتغاضي عن الإجرام اختاروا السكوت على المجازر المتعاقبة.

هذا ليس كيلًا بمكيالين بل بمكيال واحد، وبلا أي معايير عقلانية أو أخلاقية أو حتى سياسية، كأن استثناء إسرائيل من القانون الدولي هو القاعدة وليس العكس، أو كأن احتلال الأرض الفلسطينية واضطهاد شعبها وقتله والتنكيل به واقتلاعه هي الشاهد الوحيد على أن ثمّة في هذا العالم شيئًا اسمه «شرعية دولية» موجودة ومحققة. headtopics.com

تتصرّف إسرائيل متجاوزةً أي اعتبار للعرب، كما لو أنها أخذت ترخيصًا منهم لـ «القضاء على حماس»، أسوة بما حصلت عليه من دعم أمريكي وغربي. لكن غزّة وأهل غزّة لا يُختصران عربيًا بـ «حماس». صحيح أن معظم الدول العربية لا يقرّ أساليب عمل هذه الحركة ولا يطمئن إلى ارتباطها الوثيق بإيران، غير أن الموقف العربي يرفض العنف الوحشي المفرط في ردّ إسرائيل على عملية «طوفان الأقصى».

لم تستجب إسرائيل لدعوات دول عربية أساسية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة إلى غزّة، وحتى واشنطن لم تتوفّر لديها الشجاعة والحكمة لإعطاء الجانب الإنساني أي فرصة. هذا يكشف إلى أي حدّ عاد التباعد التاريخي بين الأمريكيين والإسرائيليين من جهة، وبين العرب من جهة أخرى، حول «القضية المركزية»، لمصلحة تقدّم التقارب العربي مع الصين وروسيا. والأهم أنه يكشف كيف قوبلت الرؤى العربية بالنسبة إلى «السلام» كخيار مستقبلي بالجحود والخداع. headtopics.com

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