بايدن: مغادرة مواطنين أمريكيين القطاع إلى مصر

من جهته، أفاد مصدر أمني مصري في وقت سابق اليوم، بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.وها هي قد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.مصر..

AAWSAT_NEWS: بايدن يجدد دعمه إنشاء «ممر آمن» للمدنيين في قطاع غزةقال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنه يواصل المطالبة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومستمر في دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في القطاع.

ALARABIYA: بايدن: سأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في غزةقال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه يواصل المطالبة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ومستمر في دعم إنشاء ممر للمدنيين في القطاع الذين

RTARABIC: 'سي إن إن' تكشف جنسيات الأجانب الذين سيغادرون من غزة إلى مصر عبر معبر رفحكشفت شبكة 'إن بي سي' أن قائمة الأجانب الذين سيخرجون من غزة إلى مصر عبر معبر رفح تضم مواطنين من مختلف الجنسيات.

OKAZ_ONLINE: الهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغالالهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغال

AAWSAT_NEWS: المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزةذكرت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة، في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع.

RTARABIC: الأمم المتحدة تحذر من أن الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة 'محكوم بالفشل'حذر مسؤول أممي يوم الاثنين من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر 'محكوم عليه بالفشل'، مدينا فرض إسرائيل 'عقابا جماعيا' على سكان القطاع.

