الهلال يعلن مغادرة جيسوس إلى البرتغال

وقدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس الذي سيغادر إلى بلاده خلال الساعات القادمة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الحزمجيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الحزم

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر توج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز للفريق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: كارينو: واجهنا المنتخب السعودي .. والسر في تغييرات جيسوسكارينو: واجهنا المنتخب السعودي .. والسر في تغييرات جيسوس

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: الفيحاء يفقد نجمه المغربيأوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفيحاء، المغربي عبدالحميد صابيري تعرضه لإصابة في الركبة، وتقرر مغادرة اللاعب إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحوصات لتحديد مدة العلاج...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفحأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، أنها تسلمت 26 شاحنة مساعدات قادمة من معبر رفح المصري، ليرتفع إجمالي عدد الشاحنات المستلمة إلى 144.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيعوكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕