المملكة تشكر بوروندي على دعم ملفي 'إكسبو 2030' و'كأس العالم 2034'

ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى رئيس بوروندي، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوروندي بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّله ندايشيمي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد، وإلى حكومة وشعب المملكة، وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

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