تصريح لنائبة الرئيس الأمريكي بشأن تقارير حول إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة

السيسي خلال اتصال مع بايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصريةوقالت"إسرائيل، دون شك، لها الحق في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، من المهم جدا ألا تكون هناك مساواة بين حماس والفلسطينيين.. للفلسطينيين حق في الأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جدا في أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم".

وقال"شددت مجددا على أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب وعليها مسؤولية القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل. headtopics.com

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور. headtopics.com

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إردوغان يدعو إسرائيل لإنهاء «الجنون» ووقف الهجمات على غزةدعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الإنهاء «الفوري» للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتفاصيل مكالمة بين بايدن ونتنياهو بشأن غزة وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

هل يطيح الاجتياح البري لغزة بمفاوضات الأسرى؟أفصحت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس بايدن لا تزال تمارس ضغوطا على إسرائيل لإعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري كبير على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

بيان إسرائيلي جديد حول العمليات العسكرية البرية في قطاع غزةأصدر الجيش الإسرائيلي صبح اليوم السبت بيانا حول تطورات العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مسائيةDW : الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في غزة..هل بدأ الهجوم البري؟ | DWالجيش الإسرائيلي يعلن توسيعَ نطاقِ عملياته البرية في قطاع غزة مساء اليوم وسط مخاوفَ بشأن الخسائر البشرية، وتزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي استهدافه خزانات للأسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.. اقرأ أكثر ⮕