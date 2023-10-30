تصريح لنائبة الرئيس الأمريكي بشأن تقارير حول إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة

السيسي خلال اتصال مع بايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصريةوقالت"إسرائيل، دون شك، لها الحق في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، من المهم جدا ألا تكون هناك مساواة بين حماس والفلسطينيين.. للفلسطينيين حق في الأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جدا في أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم".
وقال"شددت مجددا على أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب وعليها مسؤولية القيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي الذي يعطي الأولوية لحماية المدنيين".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل. headtopics.com
أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور. headtopics.com