السفارة الروسية ترد على تصريحات وزير الدفاع البريطاني حول زيارة ممثلي 'حماس' لموسكو

وقالت السفارة الروسية في بريطانيا إن الاتصالات في موسكو تناولت الإفراج عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.الخارجية المصرية تصدر بيانا باسم الدول العربية حول الأوضاع في غزة headtopics.com

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بيسكوف: وفد حماس في موسكو لم يجر أي اتصالات مع الكرملينصرح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، تعقيبا على زيارة ممثلي حركة حماس الفلسطينية لموسكو، إن 'الوفد ليس لديه أي اتصالات مع الكرملين'. اقرأ أكثر ⮕

نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكوأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

وفد رفيع المستوى من حركة 'حماس' يصل موسكو للقاء القيادة الروسيةوصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة 'حماس' الفلسطينية، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو. اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: زيارة متوقعة للرئيس الفلسطيني إلى موسكو قريباأعلن الكرملين أن لا نية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء وفد حركة حماس المتواجد حاليا في العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوقعة قريبا. اقرأ أكثر ⮕

قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: أطلعنا روسيا على مسببات هجوم 7 أكتوبرأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الذي يزور العاصمة الروسية، على رأس وفد للحركة، استعداد «حماس» لمناقشة ملف إطلاق الأسرى المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

وفد من 'حماس' يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلقأجرى وفد من حركة 'حماس' محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس. اقرأ أكثر ⮕