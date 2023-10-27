البيت الأبيض يكشف ما أكده بايدن لوزير خارجية الصين خلال اجتماع في واشنطن

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في أعقاب الاجتماع الذي عقده بايدن مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة. وشدّد على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات العالمية."وأشار في مؤتمر صحافي مع نظيره الأسترالي:"نعتزم التنافس مع الصين على كل الجبهات، لكننا لا نسعى للصراع معها".

وأكد مسؤولون أمريكيون أن زيارة الوزير الصيني إلى واشنطن هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات تتناول سبل"إدارة" التوترات بين البلدين، والتمهيد على الأرجح لزيارة يحتمل أن يقوم بهاالجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطاباأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/ headtopics.com

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو) أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية مينأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية بعد حادثة إطلاق النار في ولاية مين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصا. اقرأ أكثر ⮕

بايدن يبحث في أول اجتماع مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيلقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد أول اجتماع له مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، وناقش خلاله طلبه تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕

وانغ ينشد حواراً «متعمقاً» لترطيب العلاقات الصينيةحاول وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي خلال لقائهما في واشنطن ترطيب العلاقات بين بلديهما وتيسير اجتماع الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سورياأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي تقييم واشنطن حاليا لعواقب الضربات التي تستهدف 'أهدافا معادية' في سوريا، وأنها مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض يعلق على تحذير بايدن لخامنئيقال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن: بايدن بعث رسالة تحذر خامنئي من استهداف القوات الأميركيةأكد «البيت الأبيض»، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، للتحذير من استهداف الجنود الأميركيين في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕