الرئيس الجزائري: ما يحدث في غزة 'جرائم حرب مكتملة الأركان'

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن"ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان" وإن"الفلسطينيين ليسوا ارهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم".
وكان تبون يتحدث في لقاء مع مواطنين ومنظمات أهلية ومسؤولين في نهاية زيارة قام بها إلى محافظة الجلفة (300 كيلومتر جنوبي العاصمة). وخلال تطرقه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن تبون قوله أثناء اللقاء، إن"ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان".
وأوضح تبون أن"الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم" ضاربا المثل خلال حديثه، بمحاربي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) والذين وصفتهم فرنسا آنذاك بـ"الارهابيين". ونقل تبون مقولة العربي بن مهيدي أحد قادة الثورة في رده على الفرنسيين الذين اتهموا المحاربين بـ"الإرهاب" بالقول:"أعطونا طائراتكم.. نمنحكم قففنا"، في إشارة إلى أكياس كان المحاربون يضعون فيها القنابل لتفجيرها بأماكن وجود الجنود الفرنسيين والمستوطنين خصوصا بالعاصمة. headtopics.com
وكان الرئيس الجزائري يرد على وصف قادة إسرائيل ومسؤولين غربيين لعناصر المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهابيين" منذ اندلاع المواجهات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويفرض عليها حصارا شاملا مع قطع الكهرباء والماء.
وخلال هذه الفترة قتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"وفا". بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا بحسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة. headtopics.com
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