رئيس الوزراء الهولندي يدعو نتنياهو لإدخال المساعدات إلى غزة

دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى حسابه بمنصة"إكس" أشار روته أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، دعاه خلاله إلى"ضبط النفس في العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، تجنباً لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء".

وأشار إلى أنّ"العالم يراقب بقلق الأوضاع في غزة"، داعيا نتنياهو إلى السماح بدخول المساعدات العاجلة من ماء وغذاء وقود ومواد طبية. ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويفرض عليها حصارا شاملا مع قطع الكهرباء والماء. headtopics.com

وخلال هذه الفترة قتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"وفا". بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا بحسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

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