استهداف غزة.. مناشدة من حماس وقلق بالغ في القطاع الصحي

وقالت الحركة في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".، الجمعة، "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاسرائيلية للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل".
وأضاف: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".العنيف المتواصل على مدار الساعة، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية".بدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك.
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع".أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أنها "أقوى ضربات" إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية. headtopics.com
ردا على هذا القصف، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة "رشقات صاروخية" في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.وقالت الحركة في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".، الجمعة، "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاسرائيلية للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل".
وأضاف: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".العنيف المتواصل على مدار الساعة، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية".بدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك. headtopics.com