الملك الغجري Vs المفترس .. نزال عالمي محتدم

الملاكم الإنجليزي الملقب بالملك الغجري، الذي أشتهر بطول قامته إذ يصل طوله إلى 206 سم ومدى باع 216 سم ويتراوح وزنه بين 111 و 120 كيلوغرام والمتوج حاليا بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.

فيوري الذي لم يعرف الخسارة في 34 مباراة، حيث لعب 33 نزالًا، حيث كان هناك 24 انتصارًا حليفًا له بالضربة القاضية، وتعادل في مواجهة واحدة فقط. وعلى الرغم من أن فيوري يتمتع بطوله، إلا أنه يستطيع المراوغة والتنقل بسهولة وسلاسة بين وقفة الأرثوذكسي ووقفة الساوث باو، ويُجيد السيطرة على المسافات.

ويستطيع فيوري الهجوم على المنافسين من زوايا غير متوقعة، مما يجعله ملاكم متميز عن غيره، ودقة توقيته تجعله الأفضل دائمًا في مباغتة الملاكمين، بالتحول المفاجئ إلى الهجوم المضاد.الملاكم "الكاميروني - الفرنسي"، صاحب 37 عامًا الملقب بـ"المفترس"، بدأ مسيرته في فنون القتال المختلطة في نوفمبر 2013، حيث قاتل في المنظمة الفرنسية، بالإضافة إلى منظمات إقليمية أخرى. headtopics.com

لديه قوة تقدر بـ92 حصانًا، ويمتاز بالصلابة وطوله يقدر بـ193 سم، بمدى باع 201 سم، ويتراوح وزنه بين 113 إلى 120 كيلو غرام.

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