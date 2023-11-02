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ارتفاع أرباح 'المجموعة السعودية' 303% في الربع الثالث إلى 222 مليون ريال

aleqtisadiah1 min.

أعلنت المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر ) المبيعات/الايرادات - - - - - اجمالي الربح (الخسارة) - - - - - الربح (الخسارة) التشغيلي 219 58 277.59 119 84.03 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 222 55 303.64 120 85 اجمالي الدخل الشامل 222 151 47.

أخبار مصدر

ALEQTISADIAH

1) ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بسبب انخفاض اسعار اللقيم، وزيادة في الكميات المباعة.

المملكة العربية السعودية عناوين

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