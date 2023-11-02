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'شاكر' تربح 17 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 97%

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أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر ) بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 322,719 235,570 36.99 307,394 4.99 اجمالي الربح (الخسارة) 81,364 51,863 56.88 74,230 9.61 الربح (الخسارة) التشغيلي 19,100 9,208 107.43 19,816 -3.

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كما حققت إيرادات بلغت 322.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بنمو قدره 36.99% على أساس ربع سنوي من 235.57 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية.

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