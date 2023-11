'شاكر' تربح 17 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 97%

كما حققت إيرادات بلغت 322.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بنمو قدره 36.99% على أساس ربع سنوي من 235.57 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: «عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023«عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: 'أمريكانا' تربح 307 ملايين ريال في الربع الثالث بارتفاع 10%أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر ) بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 2,458,275 2,321,663 5.88 2,445,233 0.53 اجمالي الربح (الخسارة) 1,298,111 1,177,894 10.21 1,292,494 0.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕