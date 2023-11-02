Al-Jazeera: в Газе пять человек погибли при ударе возле школы БАПОР

«В результате атаки со стороны израильских военнослужащих погибло пять человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести», - отметил телеканал.

«В результате атаки со стороны израильских военнослужащих погибло пять человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести», - отметил телеканал.

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В лагере беженцев в Газе при ударе ЦАХАЛ погибли и ранены 400 человекСреди жертв атаки в основном женщины и дети. Прочитайте больше ⮕

МВД Палестины: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли и ранены 400 человекПо меньшей мере 400 человек погибли и пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Палестины. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей. Прочитайте больше ⮕

Более сотни человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в ГазеВ результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли и получили ранения по меньшей мере 400... Прочитайте больше ⮕

Десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в ГазеИзраильская армия нанесла еще один удар по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев 'Джабалия'. Прочитайте больше ⮕

Десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в ГазеИзраильская армия нанесла еще один удар по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев 'Джабалия'. Прочитайте больше ⮕

Al Jazeera узнала о 400 погибших и пострадавших при ударе по лагерю беженцев в ГазеБолее 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев «Джебалия» в северной части сектора Газа, сообщил 31 октября телеканал Al Jazeera.В интервью МВД Газы заявило, что лагерь был взорван шестью бомбами, каждая весом по 1 т. Удар полностью разрушил жилой квартал в центре лагеря. Прочитайте больше ⮕