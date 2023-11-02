В Москве с неизвестным веществом задержали российского бойца ММА

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Российского бойца Кирилла Самброса, известного по выступлениям в промоушене Hardcore Fighting, задержали с неизвестным веществом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что правоохранители ночью у дома на Шмитовском проезде остановили такси, в котором ехал 25-летний спортсмен. По информации канала, Самброс нервничал, из-за чего полицейские приняли решение досмотреть бойца.

У спортсмена при себе обнаружили сверток с неизвестным веществом. В настоящее время обнаруженный сверток отправили на экспертизу. Ранее полицейские задержали бывшего футболиста российской сборной Алексея Бугаева в ночь на 29 октября. При себе спортсмен имел 500 граммов мефедрона. Сам Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Российского бойца ММА задержали с неизвестным веществомБойца Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Прочитайте больше ⮕

Бойца Hardcore Кирилла Самброса задержали с неизвестным веществомБоец Hardcore FC, выступающий в полусредней и средней весовой категории, Кирилл Самброс был задержан в Москве с неизвестным веществом, сообщает Telegram-канал Baza. Прочитайте больше ⮕

Бизнес на чужой доброте: в московском метро задержали банду попрошаекВ Москве задержали банду попрошаек, которые собирали деньги с пассажиров метро. Прочитайте больше ⮕

Shot: экс-футболист сборной России Бугаев задержан с полкило мефедронаTelegram-канал Shot сообщил, что в Краснодаре полицейские задержали бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева с наркотическим веществом Прочитайте больше ⮕

Стало известно о задержании спортсмена из кулачных боев с неизвестным веществомРоссийского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, задержали в Москве с неизвестным веществом. Полицейские ночью у дома на Шмитовском проезде остановили такси, в котором ехал 25-летний Самброс. Спортсмен нервничал, поэтому правоохранители его досмотрели. Прочитайте больше ⮕

Деррик Льюис назвал лучшего российского бойцаАмериканский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис пошутил по поводу лучшего российского бойца в истории. Прочитайте больше ⮕