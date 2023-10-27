Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. «Югра-Самотлор» сыграет с петербургским «Зенитом», «Зенит» из Казани против московского «Динамо», другие матчи

00 Турнирное положение: Динамо Москва – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Белогорье – 2-0 (6), Локомотив – 2-0 (6), Зенит Санкт-Петербург – 2-0 (6), Кузбасс – 2-0 (6), Динамо-ЛО – 2-0 (6), Факел – 2-0 (5), Енисей – 1-1 (3), Зенит Казань – 1-1 (3), Газпром-Югра – 0-2 (1), Урал – 0-2 (0), Шахтер – 0-2 (0), АСК – 0-2 (0), Югра-Самотлор – 0-2 (0), Нова – 0-2 (0), Нефтяник – 0-2 (0).

00 Турнирное положение: Динамо Москва – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Белогорье – 2-0 (6), Локомотив – 2-0 (6), Зенит Санкт-Петербург – 2-0 (6), Кузбасс – 2-0 (6), Динамо-ЛО – 2-0 (6), Факел – 2-0 (5), Енисей – 1-1 (3), Зенит Казань – 1-1 (3), Газпром-Югра – 0-2 (1), Урал – 0-2 (0), Шахтер – 0-2 (0), АСК – 0-2 (0), Югра-Самотлор – 0-2 (0), Нова – 0-2 (0), Нефтяник – 0-2 (0).

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