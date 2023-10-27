Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес»

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

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