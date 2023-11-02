Сердечникам на заметку.

Бутылочка корвалола/валокардина/валосердина и таблетка нитроглицерина — достаточно привычный набор в доме, где есть сердечники. Здесь даже маленькие дети знают, что если бабушке или деду стало плохо, надо «накапать 20 капель, и все отпустит». На деле же, отмечают специалисты, такими средствами не стоит увлекаться — ведь у них есть целый ряд серьезных побочных эффектов. Чем же может быть чреват прием таких средств, aif.ru рассказала к.м.н.

Среди тех лекарственных средств, которые продаются в аптеках, сердечники чаще других останавливают свой выбор на различных успокоительных на спиртовой основе (боярышник, пустырник, настойка валерьянки), а также на корвалоле и схожих с ним по составу препаратах. Корвалол — не совсем растительный препарат, ведь в его составе есть сильнодействующее вещество. И, в частности, с корвалолом надо быть очень осторожными. Ведь к нему формируется зависимость.

Препараты растительные, типа боярышника и пустырника могут приниматься пациентами самостоятельно. Однако следует помнить про их коварство, заключающееся в том, что за их приемом растет риск не распознать вовремя симптомы не просто психоэмоционального расстройства, когда в груди теснит, а нестабильной стенокардии. Следствием такой ошибки может стать инфаркт миокарда, чреватый серьезными проблемами со здоровьем, а в некоторых случаях и летальным исходом. headtopics.com

Что касается еще одного популярного средства — нитроглицерина — это уже лекарственный препарат. Но при этом покупать его самостоятельно и носить с собой на всякий случай не нужно. Следует обязательно проконсультироваться с врачом на тему того, требуется ли он вам. Есть ряд диагнозов, когда такое лекарство необходимо, например, при стенокардии или ишемической болезни сердца.

Как лечиться? Если у человека есть такие симптомы, как повышение давления, одышка и другие варианты — это повод обратиться к врачу. Надо обследовать пациента, установить диагноз, потом ему будет назначена базисная терапия, которую надо принимать постоянно. А также будет определен список средств, которые человеку надо принимать в качестве скоропомощных — врач обязательно даст рекомендации в каждом конкретном случае. Ведь одним может подходить один препарат, другим — другой. headtopics.com

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