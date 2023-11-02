Легкий и мощный.

Ультратонкие, ультралегкие, ультрамощные — это все о них. Ультрабуки начали захват рынка в начале 2010-х и не собираются сдавать позиции. Корреспондент aif.ru с экспертами разобрался, в чем особенность таких гаджетов, кому они подходят и как сэкономить при покупке.

Изменилась не только внешность: чтобы сделать ультрабук тонким и легким, инженерам пришлось поменять материалы и «начинку» гаджетов. Привычные HDD-диски заменили на SSD. Если старый тип был похож на уменьшенный дисковый привод и весил 100-200 граммов, то новый вариант оказался легче в 10 раз — есть модели, которые весят 9 граммов, как флеш-карта. Кроме того, SSD работают гораздо быстрее и лучше себя чувствуют при постоянной переноске: если ноутбук с HDD обязательно надо было выключить перед тем, как убрать в рюкзак, чтобы не попасть на дорогой ремонт, лептоп с SSD можно просто закрыть и с ним ничего не случится.

За счет всего этого ультрабуки стали не только тоньше и легче, но и мощнее предшественников: если раньше на ноутбуках чаще работали с офисными приложениями, а для сложных задач вроде видеомонтажа использовали стационарные компьютеры, то сегодня на ультрабуке можно и ролик смонтировать, и статью написать, и в нетребовательную игру сыграть. headtopics.com

Если редактирование фото, несложные операции с видео или программирование — часть вашей работы, обращайте внимание на более мощные ультрабуки. Гаджеты с 16 гигабайтами оперативной памяти, процессорами от 8 ядер и SSD на 512 гигов стоят от 60 тысяч рублей.

Несмотря на сравнительную жизнестойкость в сравнении с обычными ноутбуками, для ультрабука стоит приобрести специальную сумку. Цены на них начинаются от 800 рублей в онлайн-магазине. С ними не страшно попасть под дождь или в толпу в метро — с ценным гаджетом ничего не случится. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Дерозан: некоторые требуют обмена, а я просто просыпаюсь и стараюсь быть как можно лучшеЛёгкий форвард и один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан рассказал, что не думает о потенциальном обмене ради личной выгоды. Прочитайте больше ⮕

Кевин Дюрант оценил перспективы Виктора Вембаньямы в НБАЛёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил новичка «Сан-Антонио Спёрс», французского центрового Виктора Вембаньяму. Прочитайте больше ⮕

Кевин Дюрант вышел на 12-е место в НБА по набранным за карьеру очкамЛёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (114:115) вышел на 12-е место в лиге по набранным за карьеру очкам. Прочитайте больше ⮕

Кевин Дюрант стал 12-м игроком в истории НБА, набравшим 27 000 очков за карьеруЛёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант после недавних матчей регулярного чемпионата НБА вышел на 12-е место в лиге по набранным за карьеру очкам. Прочитайте больше ⮕

Леброн Джеймс оценил игру «Лейкерс» на старте сезона НБАЛёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что команда будет делать всё возможное, чтобы прогрессировать по ходу сезона. Прочитайте больше ⮕

Миддлтон — о приходе Лилларда: я просто пытаюсь понять свою новую роль в командеЛёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон сообщил, что ещё не до конца понимает свою новую роль в команде после прихода разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Прочитайте больше ⮕