Легкий и мощный.

Ультратонкие, ультралегкие, ультрамощные — это все о них. Ультрабуки начали захват рынка в начале 2010-х и не собираются сдавать позиции. Корреспондент aif.ru с экспертами разобрался, в чем особенность таких гаджетов, кому они подходят и как сэкономить при покупке.
Изменилась не только внешность: чтобы сделать ультрабук тонким и легким, инженерам пришлось поменять материалы и «начинку» гаджетов. Привычные HDD-диски заменили на SSD. Если старый тип был похож на уменьшенный дисковый привод и весил 100-200 граммов, то новый вариант оказался легче в 10 раз — есть модели, которые весят 9 граммов, как флеш-карта. Кроме того, SSD работают гораздо быстрее и лучше себя чувствуют при постоянной переноске: если ноутбук с HDD обязательно надо было выключить перед тем, как убрать в рюкзак, чтобы не попасть на дорогой ремонт, лептоп с SSD можно просто закрыть и с ним ничего не случится.
За счет всего этого ультрабуки стали не только тоньше и легче, но и мощнее предшественников: если раньше на ноутбуках чаще работали с офисными приложениями, а для сложных задач вроде видеомонтажа использовали стационарные компьютеры, то сегодня на ультрабуке можно и ролик смонтировать, и статью написать, и в нетребовательную игру сыграть. headtopics.com
Если редактирование фото, несложные операции с видео или программирование — часть вашей работы, обращайте внимание на более мощные ультрабуки. Гаджеты с 16 гигабайтами оперативной памяти, процессорами от 8 ядер и SSD на 512 гигов стоят от 60 тысяч рублей.
Несмотря на сравнительную жизнестойкость в сравнении с обычными ноутбуками, для ультрабука стоит приобрести специальную сумку. Цены на них начинаются от 800 рублей в онлайн-магазине. С ними не страшно попасть под дождь или в толпу в метро — с ценным гаджетом ничего не случится. headtopics.com