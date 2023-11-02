Свёнтек опять повесила «баранку», но может покинуть Итоговый. А Звонарёва проиграла в паре

В ночь с 1 на 2 ноября мск на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне завершились матчи второго тура группового этапа. На корт выходили теннисистки, попавшие в группу «Четумаль». В центральной встрече дня сошлись четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мираСвёнтек повесила «баранку» чемпионке Уимблдона. А Гауфф отдала лишь гейм, как Соболенко

«Она сложная соперница для любой из нас. Я смогла немного побороться с ней в Цинциннати. В Пекине мне было тяжело. Там у меня была небольшая травма. Вторая партия получилась куда упорнее. Американка в третьем гейме забрала чужую подачу, в шестом спаслась с трёх брейк-пойнтов, но в восьмом Ига всё же восстановила равенство: 4:4. Тем не менее у Кори были отличные шансы выиграть сет. В девятом гейме она сделала второй брейк (5:4), а в 10-м, подавая на партию, после 15:0 допустила четыре двойные ошибки подряд!

Я бы сказала, что с точки зрения уровня игры этот матч не отличался последовательностью. Поэтому, конечно, самым важным было приспособиться ко всему, что происходило. Мне потребовалось время, потому что во втором сете я уступала с брейком. headtopics.com

Жабер начала матч с брейка, но в четвёртом гейме отдала свою подачу — 2:2. В пятом гейме Онс ещё раз взяла подачу соперницы, и та уже не смогла ответить, несмотря на три имевшихся у неё брейк-пойнта, в том числе в 10-м гейме, когда Жабер подавала на сет при 5:4. Уйдя с брейк-пойнта, Онс реализовала первый же сетбол — 6:4.

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