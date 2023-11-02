Главком ВСУ Залужный: российские ракеты С-400 долетают до Днепропетровска

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Российская армия улучшила свою противовоздушную оборону. К такому выводу пришел главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

По его словам, речь идет в том числе о новых версиях ракет российских систем С-400. Благодаря их усовершенствованию американские истребители F-16 потеряли «свою полезность». Это при том факте, что их поставят на Украину только в следующем году.

«Экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр», — отметил Залужный. Он добавил, что западное оружие, которое поступает на Украину, становится практически бесполезным. Кроме того, задержка поставок играет на руку РФ. Она успевает быстро совершенствовать свои вооружения и укреплять оборону. headtopics.com

Ранее Залужный признал, что Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед украинской армией. Также он отдельно выделил мощь сил радиоэлектронной борьбы.

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