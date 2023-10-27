На Украине сообщили о взрывах в двух областях

В двух областях Украины — Одессокй и Днепропетровской — произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале. По данным местных пабликов, несколько взрывов произошли в Днепропетровске и Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Измальском районе Одесской области. Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в этих регионах, а также в Одесской области, объявлялась воздушная тревога. В настоящее время пошли отбои тревоги, она действует только в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Накануне в подконтрольном украинским властям Херсоне вечером 27 октября раздались взрывы. Перед этим, в 18:17 (время совпадает с московским) в регионе объявлялась воздушная тревога.

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