Взрывы были слышны в Кривом роге в Днепропетровской области и в Измаильском районе Одесской области Украины. Об этом 28 октября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в районе находится Измаильский морской торговый порт на реке Дунай, который является одним из крупнейших в регионе. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.В ракетных целях: российская армия нанесла восемь ударов по Украине Поврежден ряд важных объектов морских диверсантов ВФУ Накануне в Николаевской области Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Также глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Покровской общине. В свою очередь, глава местной областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении взрывами 20 солнечных панелей в городе Никополе в регионе. headtopics.com

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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