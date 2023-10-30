Меняйло назвал происходящее в Махачкале провокацией извне

По его словам, ксенофобия подогревается из-за рубежа, ведь Северный Кавказ – многоконфессиональный и многонациональный край, где все тепло и с уважением относятся друг к другу, написал политик в своем тг-канале. И подчеркнул, что сам он понимает чувства мусульман, которые хотят выразить поддержку Палестине. Но поддержка не должна выражаться в агрессии по отношению к другим людям, нужно сохранять холодную голову и не верить фейковым призывам, цель которых – расшатать общество изнутри.

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров в своем Telegram-канале призвал жителей республики не идти на поводу у провокаторов, которые, преследуя личные меркантильные цели, на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытаются разжечь в Дагестане национальную ненависть.

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Меняйло назвал происходящее в Махачкале провокацией извнеПроисходящее в Дагестане – провокация, которую спланировали извне, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Прочитайте больше ⮕

Глава Северной Осетии назвал провокацией извне происходящее в ДагестанеГлава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал происходящее в Дагестане спланированной извне провокацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

Эрдоган возложил ответственность за кровопролитие в Газе на ЗападПрезидент Турции Реджеп Эрдоган во время митинга в Стамбуле в аэропорту Ататюрка заявил о том, что ответственность за кровопролитие в Газе несет Запад, а также назвал происходящее в регионе резней Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

На летном поле аэропорта Махачкалы начались задержания. Росавиация сообщила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан» — MeduzaСотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана». Прочитайте больше ⮕

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)Сегодня толпа людей прорвалась на территорию аэропорта в Махачкале. Прочитайте больше ⮕